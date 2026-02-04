Cecchini italiani nei safari umani di Sarajevo | c'è un indagato per omicidio
La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio. L’uomo è coinvolto in un’indagine sui cosiddetti “safari umani” di Sarajevo, dove si sono verificati episodi di violenza e minacce con armi da fuoco. Al momento, è l’unico indagato per omicidio, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.
La Procura di Milano ha notificato un invito a comparire per l'interrogatorio a un 80enne della provincia di Pordenone. L'uomo è indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sui cosiddetti "safari umani" di Sarajevo.🔗 Leggi su Fanpage.it
“I turisti cecchini dei safari umani di Sarajevo passavano da Milano”: il racconto di una giornalista bosniaca
“Anche il presidente serbo Vucic era in una postazione per i safari umani a Sarajevo”: la denuncia a Milano
