Cecchini italiani nei safari umani di Sarajevo | c'è un indagato per omicidio

La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio. L’uomo è coinvolto in un’indagine sui cosiddetti “safari umani” di Sarajevo, dove si sono verificati episodi di violenza e minacce con armi da fuoco. Al momento, è l’unico indagato per omicidio, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.