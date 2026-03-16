Carlotta Pinto | Per Mare Fuori 6 ho detto no a X Factor Mi davano della malata per i capelli rasati

Carlotta Pinto, interprete di Marika nella sesta stagione di Mare Fuori, ha spiegato di aver rifiutato la partecipazione a X Factor, nonostante le critiche ricevute per i suoi capelli rasati. In un’intervista a Fanpage.it, l’attrice ha parlato delle sue decisioni di carriera e del rapporto con i colleghi sul set. La sua scelta ha generato commenti sui social e tra il pubblico.

Carlotta Pinto è il volto di Marika in Mare Fuori 6. In quest'intervista a Fanpage.it, l'attrice racconta la scelta di rinunciare a X Factor per il set e il rapporto con i colleghi. E sulla scelta stilistica dei capelli rasati: "Mi hanno dato della malata e della psicopatica. Persino alcuni professori mi hanno giudicata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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