Mi hanno chiamato il 16 ottobre e ho pensato fosse morto | parla Erika moglie di Polonara Lui | Non mi ha mai lasciato un secondo

“Oggi sto bene, il peggio è passato”. Achille Polonara, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta. Accanto a lui ci sono la moglie Erika e i due figli, Vittoria e Achille Jr.: “Grazie alla mia famiglia sto passando delle belle feste. Mia moglie è stata unica, non mi ha lasciata un secondo. E i miei figli mi hanno dato tantissima forza “, ha detto. Il cestista si era sottoposto, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. Trapianto possibile soltanto grazie a una ragazza americana, compatibile al 90%, che lo stesso Polonara aveva ringraziato nelle scorse settimane: “Ho passato dei momenti molto brutti, momenti che una persona così giovane non dovrebbe mai vivere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

