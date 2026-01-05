Meteo | la prima perturbazione del 2026 porta freddo e piogge intense sull’Italia

La prima perturbazione del 2026 interessa l’Italia, portando freddo, piogge intense e vento forte, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Questa fase meteorologica segnala un cambiamento significativo all’inizio dell’anno, con condizioni atmosferiche più instabili e rigide rispetto ai giorni precedenti. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle eventuali criticità legate a questa situazione.

Peggioramento in arrivo nel primo weekend dell'anno. Il 2026 si apre con una decisa svolta meteorologica: una prima perturbazione di stampo invernale sta interessando l'Italia, con freddo, piogge intense e vento forte, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Il Nord, almeno fino all'inizio della prossima settimana, rimarrà in parte ai margini del maltempo, beneficiando di condizioni più stabili ma con temperature in calo. Le analisi degli esperti. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, venerdì 2 gennaio rappresenta solo una fase di transizione, con le prime piogge in arrivo su Toscana, Lazio e Campania.

