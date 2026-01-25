Allerta meteo in Umbria | piogge intense e neve fino ai 1.000 metri

Un’allerta meteo interessa l’Umbria, con piogge intense previste durante la notte e una diminuzione della quota neve fino a circa 1.000 metri nel corso della giornata. Le condizioni atmosferiche richiedono attenzione, in particolare per chi si trova nelle zone colpite. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Piogge molto importanti durante la notte in Umbria e quota neve in calo fin sui 1.000 metri nella giornata odierna.È questo le scenario descritto dal Centro della Protezione civile e dagli esperti di Perugia Meteo per oggi, con attenuazione dei fenomeni a partire da martedì 27 gennaio.Le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Meteo, arriva la prima vera sferzata invernale: piogge, vento e neve sotto i 1.000 metriLe condizioni meteorologiche in Sicilia si stanno stabilendo con l’arrivo di una prima significativa ondata invernale.

Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: allerta rossa per fiumi, vento e piogge intense

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Maltempo, è allerta gialla in 12 regioni per piogge e nevicate. Al Cdm per lo stato di emergenza - Aggiornamento del 25 Gennaio delle ore 08:21; Meteo UMBRIA Video: previsioni aggiornate; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 23 gennaio in Sicilia: le zone a rischio; Allerta Meteo Protezione Civile, arriva forte maltempo: piogge forti e temporali in 3 regioni.

Allerta Meteo della Protezione Civile: in arrivo Piogge, Temporali e Venti sostenuti, le regioni colpiteSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... ilmeteo.it

Nuova allerta meteo in Umbria: rischio ghiaccio in tutta la regione e temperature sotto zero. Le previsioni del tempoContinua l'allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio. A comunicarlo la protezione civile con un documento valido dalle 13.30 di oggi - domenica 11 gennaio - fino alle 00.00 di martedì 13 gen ... corrieredellumbria.it

Sinnai, allerta meteo terminata: prosegue il monitoraggio sul territorio comunale x.com

ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLA MEZZANOTTE. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio. Quest - facebook.com facebook