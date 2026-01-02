Meteo | Epifania al freddo e al gelo | Piogge previste su Calabria e Sicilia

L’epifania si presenta con condizioni di freddo, neve a quote basse e piogge sparse in diverse regioni. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le perturbazioni interesseranno principalmente Calabria e Sicilia, portando condizioni di maltempo e temperature rigide. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici per organizzare al meglio le proprie attività e prepararsi alle eventuali criticità atmosferiche.

Sarà un’Epifania con il freddo, la neve a quote basse, piogge sparse. Questa in sintesi la previsione del Centro Meteo Italiano per i prossimi giorni. Secondo il Cmi, «la situazione sinottica vede un lobo del vortice polare muoversi verso l’Europa portando aria fredda e neve a bassa quota su molte zone del vecchio continente. Sul Mediterraneo centrale, dopo il freddo di Capodanno, ecco che correnti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: Epifania al freddo e al gelo: Piogge previste su Calabria e Sicilia Leggi anche: Meteo, la settimana pre-natalizia tra piogge e freddo. La situazione in Calabria e Sicilia Leggi anche: Meteo, la settimana pre-natalizia tra piogge e freddo. La situazione in Calabria e Sicilia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Epifania 2026: arriva la Befana con il ghiaccio nella Calza, colpo di scena meteo sull'Italia; Meteo Capodanno 2026, freddo artico e neve. Ecco dove colpirà; A Milano arriva il gelo di Capodanno: freddo e temperature sotto zero; Meteo Capodanno e Epifania: freddo polare e neve in Italia. Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve - In tutta Italia, la giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, gelo e rischio neve fino a quote basse. tg24.sky.it

Meteo: Epifania al freddo e al gelo: Piogge previste su Calabria e Sicilia - Nel corso del prossimo weekend avremo ancora condizioni meteo instabili, con peggioramento più marcato per il Centro- msn.com

EPIFANIA a rischio GELO: stavolta è più probabile. Ecco i motivi - Ultimamente abbiamo parlato, abbondantemente, dell'imminente ondata di gelo destinata all'Europa orientale. msn.com

Nuove piogge e aria fredda: ecco le previsioni meteo fino all'Epifania -> https://tinyurl.com/5fu2mtwm - facebook.com facebook

#Epifania 2026: arriva la #Befana con il ghiaccio nella calza, colpo di scena meteo sull'Italia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.