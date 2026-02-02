Meteo settimana instabile in Sicilia | piogge in arrivo e Scirocco punte di 21 gradi a Palermo

Questa settimana in Sicilia sarà caratterizzata da tempo instabile. Le previsioni indicano piogge frequenti e venti di Scirocco che soffieranno sulla regione. Le temperature toccano i 21 gradi a Palermo, mentre il cielo rimane coperto e le condizioni meteo cambiano di giorno in giorno.

Le previsioni relative ai prossimi giorni disegnate da Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com Una serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge. Domani (martedì 3 febbraio), tuttavia, sarà ancora una giornata abbastanza soleggiata, seppur con cielo offuscato dal passaggio di stratificazioni alte. Sono le previsioni disegnate da Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com. “I venti di Scirocco si intensificheranno, determinando un temporaneo rialzo delle temperature, con massime che a Palermo toccheranno i 21 °C, complici i venti di caduta dai rilievi retrostanti; a Messina si raggiungeranno i 17 °C, a Catania i 19 °C e ad Agrigento i 17 °C - dice l'esperto -.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Sicilia Meteo

Previsioni meteo per l'Agrigentino indicano una settimana caratterizzata da instabilità, con piogge e venti forti previsti tra mercoledì e giovedì.

Dal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Allerta Meteo Sicilia, in arrivo FORTE MALTEMPO con Piogge Intense e Venti Forti: le aree a rischio

Ultime notizie su Sicilia Meteo

Argomenti discussi: Meteo: prossima settimana con tempo instabile per il flusso atlantico; Settimana instabile in Toscana: piogge, vento e neve per più giorni; Meteo a Bergamo, domenica tempo instabile. Lunedì con il sole; Settimana di tempo instabile: in arrivo altra pioggia e molta neve in montagna.

Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quandoLamma: Già dalla serata di oggi, 2 febbraio, inizierà a cadere la pioggia a partire dalle zone costiere settentrionali. Tempo molto variabile sia questa che la prossima settimana. Ecco le previsioni ... lanazione.it

Il Meteo spacca in due l’Italia: piogge e neve al Nord, temperature miti e quasi primaverili al SudSettimana instabile sull’Italia: piogge, neve fino in pianura al Nord e caldo anomalo al Sud. Le ultime previsioni meteo. lanotiziagiornale.it

Dove pioverà e nevicherà nella prima settimana di febbraio Le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/2ccbn4sp facebook

Via vai di perturbazioni anche la prossima settimana #previsioni #meteo x.com