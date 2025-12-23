Allerta meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 24 dicembre | forte pioggia freddo e vento

Forti piogge, temperature in calo e vento sono le previsioni per il 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale. A Roma e nel Lazio c'è allerta gialla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

