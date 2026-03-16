Meteo nuova fase di maltempo | ecco le zone condannate

Una nuova fase di maltempo si sta preparando per questa settimana, con piogge che interesseranno principalmente le zone del Centro e del Sud. Le previsioni indicano che il Nord rimarrà invece abbastanza stabile, senza particolari fenomeni di pioggia o neve. La situazione meteorologica sembra concentrarsi in modo più intenso nelle aree centrali e meridionali del paese.

Pioggia in arrivo, ma non dappertutto. La nuova settimana prevede una fase di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord verrà sostanzialmente risparmiato dalle piogge e dalle nevicate. In base alle ultime previsioni dei modelli fisico-matematici - fanno sapere i meteorologi del team di Mario Giuliacci - nella giornata di lunedì 16 marzo le nuvole insisteranno su gran parte del Centro-Sud, con piogge sparse che bagneranno soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46786688 "Peraltro - si legge ancora -, in gran parte del Sud e Isole sarà anche una giornata ventosa, per venti orientali sullo Ionio, di Tramontana o Grecale sul Basso Tirreno e sui mari attorno alle Isole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate" Articoli correlati Meteo, in arrivo una nuova fase di maltempo con neve a bassa quotaDopo un weekend all’insegna del maltempo ecco che la settimana inizia portando ancora qualche pioggia sulla nostra Penisola. Leggi anche: Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di maltempo: le previsioni meteo Multi-subThe Top Speed EP05 | Tong Da Wei, Ren Su Xi, Zhang Yu Xi | | Fresh Drama Una selezione di notizie su Meteo nuova fase di maltempo ecco le... Temi più discussi: Meteo: Nuova Settimana, una bassa pressione avvolgerà alcune regioni con Rovesci e Temporali, i dettagli; Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile; Sardegna, fase instabile: piogge diffuse venerdì, weekend in miglioramento; Il Pacifico torna a scaldarsi: possibile nuova svolta climatica globale entro il 2026. Meteo: Nuova Settimana, una bassa pressione avvolgerà alcune regioni con Rovesci e Temporali, i dettagliIl quadro meteorologico sull’Italia sta vivendo un netto cambiamento dopo un lungo periodo dominato dall’alta pressione subtropicale. Per gran parte della prima decade di Marzo, infatti, questa config ... ilmeteo.it Meteo, attenzione ad una nuova fase instabile: dove cadranno le pioggeNuova fase di maltempo sull'Italia con alcune zone che dovranno fare i conti con le piogge. Le previsioni meteo odierne. newsmondo.it meteo.it. . Forte maltempo con possibili criticità al Sud: le previsioni meteo di lunedì 16 marzo - facebook.com facebook Che tempo farà oggi #16marzo Ecco le previsioni #meteo. x.com