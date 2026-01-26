meteo in arrivo una nuova fase di maltempo con neve a bassa quota

Le condizioni meteorologiche in Italia si mantengono instabili, con una nuova fase di maltempo prevista all'inizio della settimana. Sono attese piogge diffuse e, in alcune zone, nevicate a bassa quota. Dopo un weekend caratterizzato da cattive condizioni, le condizioni meteorologiche continueranno a influenzare il territorio, richiedendo attenzione per gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dopo un weekend all’insegna del maltempo ecco che la settimana inizia portando ancora qualche pioggia sulla nostra Penisola. Un largo minimo depressionario si muove adesso verso i Balcani e nelle prossime ore porterà ancora precipitazioni sparse su medio versante tirrenico e regioni meridionali. Tra oggi e domani avremo comunque una temporanea tregua dal maltempo prima al Nord e poi al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano però l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica che nei prossimi giorni colpirà ancora il Mediterraneo centrale. Tra martedì e mercoledì il maltempo arriverà prima al Centro-Nord e poi al Sud. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekendLe previsioni meteo per il weekend del 10 e 11 gennaio indicano un giovedì caratterizzato da temperature rigide e nevicate a bassa quota su diverse regioni italiane.

Meteo, gelo artico in arrivo: neve a bassa quota e maltempo diffuso. Allerta in Veneto e nuovo peggioramento entro sabato seraL'Italia si prepara a un'intensificazione delle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di un fronte di gelo artico.

