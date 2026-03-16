Meteo Italia arriva il vortice Jolina | il tempo cambia di colpo con freddo venti e anche neve

Un vortice chiamato Jolina sta attraversando l’Italia portando un cambiamento repentino del tempo. Le previsioni indicano un calo delle temperature, venti intensi e nevicate in alcune zone. Dopo un inizio di settimana con condizioni più miti e primaverili, il maltempo si sta affacciando, modificando rapidamente le condizioni atmosferiche su buona parte del Paese.

L’avvio della settimana sembrava segnare finalmente il passaggio verso una fase più mite e stabile, con un clima sempre più vicino alla primavera. Dopo settimane di alternanza tra piogge e brevi schiarite, molti avevano iniziato a pensare che le temperature più rigide fossero ormai alle spalle. Tuttavia, le ultime analisi dei modelli meteorologici raccontano uno scenario diverso: sull’ Italia potrebbero presto tornare condizioni più tipicamente invernali, con un sensibile calo delle temperature. >> “Bye bye Can Yaman, ora c’è lui”. Il nuovo attore turco che cattura le italiane: chi è e dove lo vediamo Gli esperti parlano infatti di una possibile retrogressione fredda dai Balcani, cioè una massa d’aria gelida che potrebbe muoversi verso ovest raggiungendo la Penisola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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