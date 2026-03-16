Il vortice ciclonico Jolina sferza anche Catania | le previsioni per la settimana

Il vortice ciclonico Jolina, che in queste ore si è collocato sul Mar Libico, continuerà a pilotare verso la Sicilia ammassi nuvolosi carichi di umidità e fortemente instabili. Si attendono precipitazioni anche a carattere di temporale e localmente intense. "Sulla città di Catania - spiegga Carlo Migliore, meteorologo di 3BMeteo.com - si attende tempo instabile o perturbato fino a mercoledì con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi e accompagnati da una forte ventilazione orientale. Meglio da giovedì ma nel weekend torna un po’ di variabilità e qualche isolato fenomeno". Le temperature saranno in diminuzione con valori anche temporaneamente sotto media, massime fino a 1415°C. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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