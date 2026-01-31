Il fine settimana di gennaio si prospetta molto movimentato. Le previsioni indicano piogge e neve in molte zone, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Un vortice ciclonico si sta spostando da Ovest verso Est, portando maltempo e condizioni instabili. Le montagne appenniniche si riempiranno di neve, mentre le piogge colpiranno diverse aree del Paese.

L'ultimo fine settimana di gennaio che si concluderà con l'inizio del nuovo mese vedrà condizioni atmosferiche instabili e perturbate soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori a causa di un vortice di bassa pressione in spostamento da Ovest verso Est con nuove piogge e tanta neve sulle montagne appenniniche. Il maltempo di sabato. "Entro la tarda mattinata di sabato, arriverà un nuovo intenso ciclone dall'Atlantico in grado di provocare addirittura forti temporali sull’Oceano nel cuore dell’Inverno", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Ciò significa che su Sardegna, Sicilia, e settori ionici si avranno acquazzoni e temporali sparsi: piogge più deboli ma pur sempre presenti anche sulla Toscana e versanti adriatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo vortice ciclonico: dove colpiranno piogge e neve nel weekend

Un sistema meteorologico in rapido avanzamento porta forti piogge e nevicate su tutto il territorio italiano.

