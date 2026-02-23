DS N°8 | salotto francese viaggiante alla spina

La presentazione della nuova DS N°8 deriva dal desiderio del marchio francese di proporre un’auto elettrica di livello, con una lunghezza di 4,82 metri e basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questa berlina di lusso si distingue per il suo design elegante e tecnologia avanzata, puntando a catturare l’attenzione nel segmento premium. La casa automobilistica ha deciso di mostrare al pubblico un modello che combina stile e funzionalità, con un occhio di riguardo all’innovazione.

La nuova DS N°8 rappresenta il manifesto elettrico del marchio francese. È l’ ammiraglia della gamma, lunga 4,82 metri, e nasce sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Una vettura che unisce l’eleganza di una berlina alla presenza su strada di una crossover, con l’obiettivo dichiarato di offrire comfort, autonomia elevata e un ambiente interno degno di un vero salotto viaggiante. Non a caso è l’auto presidenziale del primo ministro francese Macron. Totalmente elettrica, è proposta con trazione anteriore da 230 o 245 CV oppure integrale con doppio motore da 349 CV complessivi. Le batterie sono due, da 74 o 97 kWh, e nella configurazione Long Range promette un’autonomia dichiarata fino a 715 km, che possono diventare addirittura 750 km nella versione con cerchi da 19 pollici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

