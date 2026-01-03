Il Napoli si trova attualmente in una fase di valutazione delle strategie di mercato, concentrandosi in particolare sulla rosa degli esterni offensivi. La questione legata a Lang e l’interesse per Mainoo rappresentano i principali temi di discussione, mentre la squadra cerca di definire le scelte più idonee per rinforzare il reparto e prepararsi alla nuova stagione.

"> Il Napoli vive giorni di riflessione profonda sul fronte mercato, soprattutto sugli esterni offensivi. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il cosiddetto “fattore L” è tornato d’attualità: Noa Lang è diventato una variabile delicata, tecnica ed economica, in una fase in cui gli azzurri sono chiamati a gestire emergenze e opportunità. Il quadro offensivo è complesso. Lukaku resta ancora fuori dai giochi, con tempi di recupero che si sono allungati oltre le previsioni iniziali, mentre Lorenzo Lucca è chiamato a dimostrare di poter essere una risorsa concreta in un calendario serrato, fatto di partite ogni 72 ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: "Napoli, il nodo Lang e la tentazione Mainoo: mercato in bilico sugli esterni"

