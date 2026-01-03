Napoli il nuovo stop di Lukaku cambia il mercato Lucca resta e va via Lang?

Il mercato di gennaio apre nuove possibilità per il Napoli, con l'assenza prolungata di Lukaku e le prestazioni di Lucca sotto osservazione. La decisione di trattenere Lucca e il possibile addio di Lang potrebbero influenzare le strategie offensive della squadra. Analizziamo le ultime novità e le implicazioni di questa fase di mercato per il club azzurro.

Napoli, 3 gennaio 2026 - Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, la coppia d'attacco che in estate faceva sognare il Napoli fresco campione d' Italia e che invece, per motivi diversi, finora ha trovato poco o nulla di gloria: il belga è fermo per infortunio da inizio agosto e il piemontese in 20 presenze in azzurro ha firmato appena 2 reti, senza mai convincere realmente o entrare appieno negli schemi di Antonio Conte. Insomma, della ' Lu-La ' tanto agognata nella bella stagione finora non c'è traccia, con il solo Rasmus Hojlund a trascinare i partenopei a suon di gol tra le prime punte della rosa. Eppure, il destino di Lukaku e Lucca torna curiosamente a incrociarsi anche ora, quando la sessione invernale di mercato è appena cominciata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

