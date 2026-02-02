Mercato chiuso | l’Inter rinnova il progetto con colpi mirati e rinforzi strategici per la prossima stagione

L’Inter ha concluso il mercato con alcune operazioni mirate e rinforzi strategici. La società ha puntato su acquisizioni precise, in linea con il progetto di Inzaghi e Invernizzi, per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nessun colpo di scena, solo scelte mirate per migliorare la rosa.

L’Inter ha chiuso la finestra del calciomercato con un’operazione mirata e strategica, confermando il percorso intrapreso dal tecnico Simone Inzaghi e dal direttore sportivo Simone Invernizzi. Non sono arrivati colpi di mercato a suon di cifre esorbitanti, ma scelte precise che puntano a consolidare il nucleo fondamentale della squadra per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo del contratto con un giocatore chiave del reparto difensivo, confermando la sua importanza nel progetto tattico. L’operazione, avvenuta nei giorni finali del mercato, è stata il frutto di un’analisi approfondita del bilancio e delle esigenze tecniche, con l’obiettivo di evitare spese eccessive e mantenere un equilibrio finanziario solido. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato chiuso: l’Inter rinnova il progetto con colpi mirati e rinforzi strategici per la prossima stagione. Approfondimenti su Inter Rinnovo Mercato a scadenza: Genoa e Sampdoria chiudono il giro con colpi mirati e partenze in chiaro. Le due squadre di Genova hanno concluso il mercato in modo diverso. Mercato Juve, Vlahovic è stato contattato da quel club per la prossima stagione! C’è già il progetto… Le ultimissime notizie La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie Ultime notizie su Inter Rinnovo Argomenti discussi: Inter, Marotta: Mercato chiuso. Diaby e Perisic? Non c’erano i presupposti; Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; Biasin: Mercato Inter chiuso? Mai dire mai... Un uomo in più farebbe comodo, Chivu lo merita; Marotta contro il Liverpool: Telefonate per Dumfries al limite della correttezza. Inter, mercato quasi chiuso: Diaby ultima speranza dall’ArabiaMercato Inter ai titoli di coda: resta solo la pista Diaby dall’Al Ittihad. Offerta sul tavolo, ma da Riad filtra pessimismo. europacalcio.it Mercato Inter definitivamente chiuso: ennesimo no del fondo PIF per Diaby! Doccia gelata per Chivu: bloccata anche l’uscita di FrattesiMercato Inter definitivamente chiuso: ennesimo no del fondo PIF per Diaby! Doccia gelata per Chivu: bloccata anche l’uscita di Frattesi Il sipario cala definitivamente su uno dei tormentoni più intens ... calcionews24.com Marotta dichiara il mercato dell'Inter già chiuso Nell'intervista del pre partita di Cremonese-Inter, il presidente nerazzurro ha parlato di Diaby, Frattesi, Dumfries e Perisic: "Questa finestra di mercato non l'abbiamo mai affrontata con l'ansia di dover colma facebook #Marotta: " #Mercato chiuso Credo proprio di sì, non vedo all'orizzonte operazioni. #Dumfries- #Liverpool Semplicemente telefonate ai limiti della correttezza, fatte in modo improvvido, che non fanno altro che destabilizzare la situazione, ma non è vero a x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.