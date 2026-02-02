Mercato chiuso | l’Inter rinnova il progetto con colpi mirati e rinforzi strategici per la prossima stagione

L’Inter ha concluso il mercato con alcune operazioni mirate e rinforzi strategici. La società ha puntato su acquisizioni precise, in linea con il progetto di Inzaghi e Invernizzi, per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nessun colpo di scena, solo scelte mirate per migliorare la rosa.

L’Inter ha chiuso la finestra del calciomercato con un’operazione mirata e strategica, confermando il percorso intrapreso dal tecnico Simone Inzaghi e dal direttore sportivo Simone Invernizzi. Non sono arrivati colpi di mercato a suon di cifre esorbitanti, ma scelte precise che puntano a consolidare il nucleo fondamentale della squadra per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo del contratto con un giocatore chiave del reparto difensivo, confermando la sua importanza nel progetto tattico. L’operazione, avvenuta nei giorni finali del mercato, è stata il frutto di un’analisi approfondita del bilancio e delle esigenze tecniche, con l’obiettivo di evitare spese eccessive e mantenere un equilibrio finanziario solido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

