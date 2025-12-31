Calcio Promozione Dicomano che bella sorpresa | Il mercato? Tutti colpi mirati

L’Alleanza Giovanile Dicomano conclude la prima fase del campionato di Promozione con buoni risultati e un rinnovato entusiasmo. La squadra si prepara ora alla ripresa del torneo, concentrandosi su obiettivi chiari e colpi di mercato mirati. La società e i tifosi attendono con fiducia il prosieguo della stagione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni e mantenere alta la competitività nel girone di ritorno.

L'Alleanza Giovanile Dicomano archivia la prima parte del torneo con rinnovato entusiasmo e si prepara alla ripresa del campionato di Promozione, puntando con decisione al girone di ritorno. La squadra del tecnico Niccolò Diotaiuti, partita in estate con l'obiettivo dichiarato della salvezza, ha saputo crescere strada facendo, trovando un equilibrio che oggi la colloca in una posizione di metà classifica. Un risultato non scontato, frutto di alcune correzioni mirate e di un gruppo che ha saputo compattarsi nei momenti più delicati. Il finale positivo del girone di andata ha permesso ai biancoblù di mettere fieno prezioso in cascina, consolidando fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

