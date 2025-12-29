Mercato il Milan punta un forte difensore italiano in Serie A E non è Gatti

Il Milan si prepara a rafforzare il reparto difensivo durante la prossima sessione di mercato invernale. Dopo aver escluso Gatti, il club rossonero valuta un forte difensore italiano in Serie A, puntando a consolidare la linea difensiva con un acquisto mirato e di qualità. La strategia mira a migliorare la compattezza della squadra in vista delle sfide future.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi di qualità, soprattutto in difesa, per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri provano il gran colpo. Sarebbe un innesto top per il club. Calciomercato Milan, regalo importante per Max Allegri a gennaio! Pronti a chiudere in queste settimane - Il difensore serbo nel mirino di Allegri: strategia rossonera tra solidità difensiva e ambizioni europee Il Calciomercato Milan guarda già al futuro e lo fa con idee molto chiare, soprattutto per quan ...

Ecco i piani mercato per lo scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton Cuffy - Inter, Milan e Napoli devono recuperare una partita, ha ragione Spalletti, sono loro le favorite, ma la. tuttomercatoweb.com

Mercato Milan, da monitorare la situazione relativa a Zirkzee e Raspadori: sui due attaccanti, accostati anche ai rossoneri, c’è la Roma - Mercato Milan, da monitorare la situazione relativa a Zirkzee e Raspadori: sui due attaccanti, accostati anche ai rossoneri, c’è la Roma Il mercato di gennaio entra nel vivo e la Roma di Gian Piero Ga ... milannews24.com

«MILAN SU ÇELIK! DALLA TURCHIA: TARE PRONTO AL BLITZ SE NON RINNOVA CON LA ROMA» #Celik #Milan #Calciomercato #Roma #Tare #SerieA #TransferNews - facebook.com facebook

Clamorosa indiscrezione di #calciomercato: “Occhio al tentativo clamoroso per Milan #Skriniar” - #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

