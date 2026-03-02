Sul mercato di gennaio, l'Inter sta monitorando attentamente la situazione di un portiere di un club di Serie A, mentre la Juventus si prepara a intervenire sullo stesso ruolo. Le due squadre sono pronte a sfidarsi per assicurarsi il giocatore, in una trattativa che coinvolge diversi aspetti e può influenzare le prossime settimane di calciomercato.

Una finestra di mercato cruciale sta prendendo forma tra Milano e Torino, con Inter e Juventus pronte a misurarsi su un fronte decisivo per la porta. Il nodo principale riguarda l’erede di Yann Sommer, destinato a lasciare la squadra nerazzurra al termine di una stagione in cui si cercano soluzioni di livello internazionale. La proprietà Oaktree ha affidato a Marotta il compito di impostare una strategia mirata a rafforzare la porta in prospettiva estiva 2026, con l’obiettivo di restituire al club una dimensione competitiva su palcoscenici nazionali e internazionali. Nel mirino emergono vecchie e nuove piste: in prima fila Guglielmo Vicario, portiere che ha brillato al Tottenham e valutato attorno ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mercato Inter, duello con una big di Serie A per Alisson: le ultime novità

