Accordo Ue-Mercosur tutelate 57 Igp tra cui il Prosciutto di Parma il culatello di Zibello e il Parmigiano Reggiano

Dopo lunghi negoziati, gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno approvato l'Accordo Ue-Mercosur, che tutela 57 Indicazioni Geografiche Protette, tra cui il Prosciutto di Parma, il culatello di Zibello e il Parmigiano Reggiano. Questa intesa rappresenta un passo importante per la protezione dei prodotti italiani nel mercato internazionale, garantendo la qualità e l'autenticità di eccellenze riconosciute a livello globale.

Dopo anni di trattative gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione Europa hanno dato il via libera alla firma dell'Accordo Ue- Mercosur. L'Italia ha sostenuto l'accordo, dopo aver chiesto e ottenuto garanzie di salvaguardia per proteggere alcune filiere dell'agroalimentare. Tra i 57 prodotti con.

