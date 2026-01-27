Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto Cerimonia al Quirinale

Da tv2000.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sul valore della memoria storica. La cerimonia al Quirinale rappresenta un momento di rispetto e commemorazione, sottolineando l’importanza di conoscere il passato per costruire un futuro più consapevole e tollerante.

Oggi si celebra la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto e della furia nazista. Cerimonia al Quirinale con il Capo dello Stato Mattarella e iniziative in tutta Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

giornata della memoria in ricordo delle vittime dell8217olocausto cerimonia al quirinale

© Tv2000.it - Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Cerimonia al Quirinale

Approfondimenti su Giornata Memoria

Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig.

Al Museo Ribezzo lo spettacolo "L'amico ritrovato", in ricordo delle vittime dell'Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria, il Museo Ribezzo di Brindisi ospiterà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 19:00 lo spettacolo “L'amico Ritrovato”, tratto dal romanzo di Fred Uhlman.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Cerimonia al Quirinale

Video Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Cerimonia al Quirinale

Ultime notizie su Giornata Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola.

giornata della memoria inGiorno della Memoria 2026: i film più belli e commoventi sulla Shoah in televisione e oggi nei cinemaAnche quest'anno l'offerta nei palinsesti è ricchissima di film d'autori, grandi classici e documentari. In sala invece il commovente film francese La stanza di Mariana ... iodonna.it

giornata della memoria inGiornata della Memoria 2026, la diretta. La Russa: Rigurgiti antisemiti, tenere alta guardiaOggi le celebrazioni in tutta Italia. Al Quirinale il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.