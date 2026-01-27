Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto Cerimonia al Quirinale

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sul valore della memoria storica. La cerimonia al Quirinale rappresenta un momento di rispetto e commemorazione, sottolineando l’importanza di conoscere il passato per costruire un futuro più consapevole e tollerante.

Oggi si celebra la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto e della furia nazista. Cerimonia al Quirinale con il Capo dello Stato Mattarella e iniziative in tutta Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Cerimonia al Quirinale Approfondimenti su Giornata Memoria Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig. Al Museo Ribezzo lo spettacolo "L'amico ritrovato", in ricordo delle vittime dell'Olocausto In occasione del Giorno della Memoria, il Museo Ribezzo di Brindisi ospiterà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 19:00 lo spettacolo “L'amico Ritrovato”, tratto dal romanzo di Fred Uhlman. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Cerimonia al Quirinale Ultime notizie su Giornata Memoria Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola. Giorno della Memoria 2026: i film più belli e commoventi sulla Shoah in televisione e oggi nei cinemaAnche quest'anno l'offerta nei palinsesti è ricchissima di film d'autori, grandi classici e documentari. In sala invece il commovente film francese La stanza di Mariana ... iodonna.it Giornata della Memoria 2026, la diretta. La Russa: Rigurgiti antisemiti, tenere alta guardiaOggi le celebrazioni in tutta Italia. Al Quirinale il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni ... repubblica.it Radio1 Rai. . #27gennaio2026 Nella Giornata della Memoria, i sopravvissuti depongono corone di fiori e accendono candele al Blocco 11, di fronte al muro della morte, dove avvenivano le esecuzioni. L’inviato #GR1 ad Auschwitz-Birkenau @federicomello - facebook.com facebook Oggi è la giornata della memoria. Come ha detto Liliana Segre “La Memoria è il vaccino contro l’indifferenza, che è più colpevole della violenza stessa”. Viviamo purtroppo in un mondo di novax anche sulla memoria… x.com

