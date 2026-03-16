Il presidente del Consiglio ha invitato i cittadini a votare sì nel referendum del 22 e 23 marzo, sottolineando la volontà di aprire una nuova pagina per la giustizia e per il Paese. La chiamata alle urne arriva in un momento di attenzione politica e coinvolge gli elettori su una questione che riguarda il futuro delle istituzioni. La data delle consultazioni è stata ufficialmente comunicata.

Chiamata alle urne del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La premier ha inaugurato l’ultima settimana di campagna referendaria, che oggi inizia ufficialmente, con una intervista sul quotidiano “Il Dubbio”. E la prima domanda a cui risponde è sul perché domenica e lunedì gli italiani dovrebbero andare a votare sì alla riforma varata dal Parlamento e proposta dal governo. La risposta ovviamente è precisa e tempestiva: « La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, ed è indispensabile per far camminare l’Italia. Ma se la giustizia è lenta, inefficiente e ingiusta, allora tutta la macchina si inceppa e le conseguenze le pagano i cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Votare sì per aprire una pagina nuova per la giustizia e per l’Italia”

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