Meloni agli italiani | Scrivete il vostro futuro questo è il momento di scegliere | votate Sì per aprire una pagina nuova

La premier ha rivolto un appello agli italiani, invitandoli a partecipare attivamente al voto per la riforma della giustizia. Ha sottolineato che si tratta di un momento decisivo e ha invitato a scegliere il sì per aprire una nuova pagina nel sistema giudiziario. La riforma viene definita un traguardo importante e un'occasione di cambiamento.

La riforma della giustizia è un traguardo epocale, una questione di coraggio. "Italiani, scrivete il vostro futuro". Sono le parole della premier Giorgia Meloni in chiusura della kermesse di FdI per il sì al referendum sulla giustizia al Teatro Parenti di Milano. La fase è cruciale. E anche in un momento altrettanto cruciale sul piano della crisi mondiale, la presidente del Consiglio è stata chiara: "Sono giornate di grande attenzione, di enorme lavoro per evitare un ulteriore allargamento della crisi internazionale. Ma non vogliamo rinunciare a dare la giusta attenzione al traguardo epocale di riuscire finalmente a riformare in Italia anche la giustizia".