Venezuela Italia in campo Meloni sente la Machado anti-Maduro e Nobel per la Pace | Si apre una nuova pagina
In Venezuela, si registrano sviluppi significativi dopo l’intervento statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Nel contesto internazionale, l’Italia osserva con attenzione, con la premier Meloni che esprime solidarietà alla leader venezuelana Machado, nota per la sua posizione contro Maduro e vincitrice del Nobel per la Pace. La situazione apre una nuova fase politica nel paese, mentre la comunità internazionale valuta le implicazioni di quanto accaduto.
Ore di fibrillazione, in Venezuela, dopo il blitz americano che ha portato alla rimozione e all’arresto del tiranno comunista Maduro. In sella, la vice presidente Delcy Rodriguez, la cui legittimità è stata messa in dubbio subito dal segretario di Stato Rubio, m entre Trump l’ha avvisata sui futuri comportamenti. Ma avanza la possibilità che un ruolo possa essere svolto da M aria Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela, filo-americana e premio Nobel per la Pace nel 2025. Dall’Italia, la premier le ha teso la mano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto con la Machado una conversazione telefonica s ulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
