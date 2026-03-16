Durante un'intervista trasmessa questa sera su Rete4, la Presidente del Consiglio ha affermato che il futuro del governo non dipende dall'esito del referendum sulla giustizia e ha precisato che la riforma approvata risolve molti dei problemi esistenti. Meloni ha inoltre dichiarato che il suo destino politico non è in gioco in questa vicenda.

AGI - Il destino dell'esecutivo non è legato all'esito del referendum sulla giustizia. Lo ha chiarito la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione Quarta Repubblica, in onda questa sera su Rete4. La premier marca una netta distanza dal precedente storico di Matteo Renzi, sottolineando la natura strutturale e non plebiscitaria della consultazione. Meloni: "Renzi legò il suo destino politico al referendum, io no". Meloni ha analizzato il valore politico del voto, ribadendo che la riforma rappresenta solo un tassello di una strategia più ampia: "Renzi, oggettivamente, legò il suo destino politico al referendum. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Non è in gioco il mio destino politico. La riforma risolve gran parte dei problemi"

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