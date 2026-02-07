Zan all' attacco sul Referendum | La riforma non risolve i problemi della giustizia serve ad altro

Zan torna a criticare la riforma sulla giustizia, sostenendo che non risolve i problemi reali. In un intervento pubblico, il deputato spiega che l’obiettivo principale di Meloni sembra essere quello di mettere sotto controllo la magistratura, anziché affrontare le vere questioni del settore. La sua posizione si inserisce nel dibattito acceso che sta dividendo il mondo politico e giudiziario in queste settimane.

«Questa non è una riforma della giustizia: è il tentativo di Giorgia Meloni di assoggettare la magistratura al controllo del governo. E quando un governo prova a indebolire la magistratura non vuole rafforzare la democrazia: vuole mettersi al di sopra della legge». L'europarlamentare Alessandro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Zan Referendum

Il procuratore di Reggio Calabria, Borrelli, critica senza mezzi termini la riforma sulla giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Referendum sulla riforma della giustizia: intervista ad Antonio Di Pietro

Ultime notizie su Zan Referendum

Argomenti discussi: Serracchiani e Zan: Due Palazzi, inumano trasferire quei detenuti. Il Governo ha gravi responsabilità; Fusione o passaggio al Friuli: il rebus dei Comuni trevigiani di confine.

Zan (Pd): Legge sul consenso senza parola consenso è presa in giroLa proposta Bongiorno che cancella la parola consenso alla legge sul consenso è paradossale e grave. Eliminare il principio del ‘solo sì è sì’ significa indebolire la legge e soprattutto la tutela ... partitodemocratico.it

Siamo in campo con una serie di iniziative per il NO al referendum costituzionale. In tutto il territorio si stanno organizzando momenti per informare e spiegare in modo chiaro i contenuti della riforma e le ragioni per cui siamo contrari. Siamo convinti che la rifor facebook