Zan all’attacco sul Referendum | La riforma non risolve i problemi della giustizia

Alessandro Zan, europarlamentare del Partito Democratico, si scaglia contro il prossimo referendum sulla riforma della giustizia. Sostiene che la proposta non risolve i problemi del sistema giudiziario italiano, ma cerca di mettere sotto controllo la magistratura attraverso il potere politico. L’attacco di Zan riflette le forti polemiche che circondano la questione, con molte opinioni che si dividono tra chi vede nella riforma un passo avanti e chi, come il politico dem, la considera un rischio per l’indipendenza dei giudici.

L’europarlamentare del Partito Democratico Alessandro Zan ha lanciato un attacco frontale contro la riforma della giustizia oggetto del prossimo referendum, definendola non una soluzione ai problemi del sistema giudiziario italiano, ma un tentativo di assoggettare la magistratura al potere politico. L’esponente dem, in vista del voto previsto per il 22 e il 23 marzo, denuncia un’operazione che, a suo dire, mira a indebolire la democrazia, ponendo il governo al di sopra della legge. Zan, che interverrà domani in un evento al Centro Congressi insieme alla segretaria del PD, Elly Schlein, ha espresso con toni decisi il suo invito al voto di “No” al referendum, sottolineando come la riforma costituzionale in discussione rappresenti un rischio per l’equilibrio dei poteri e per i principi fondamentali della Costituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Zan torna a criticare la riforma sulla giustizia, sostenendo che non risolve i problemi reali.

La riforma sulla separazione delle carriere è scritta male e non risolve i problemi della giustizia.

