La premier ha commentato la possibile chiusura dello stretto di Hormuz, definendola un passo verso il coinvolgimento internazionale. Durante un intervento in tv, ha anche affrontato il tema del referendum, specificando che non si tratta di una riforma contro i giudici. La discussione si è concentrata sulla rilevanza strategica dello stretto per il transito di gas, petrolio e materie prime.

Roma, 16 marzo 2026 – "Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento”. È la posizione di Giorgia Meloni sulla chiusura dello stretto iraniano, snodo strategico per il passaggio di gas, olio e materie prime. "Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso", ha detto la premier ospite di Quarta Repubblica, in onda questa sera su Rete4. “Sullo Stretto di Hormuz, chiaramente è più impegnativo, perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento. Da una parte per noi è fondamentale la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni: “Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento”. La premier in tv sul referendum: “Non è una riforma contro i giudici”

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