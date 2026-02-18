Meloni nuovo video contro i giudici pro immigrazione di massa Che sia una strategia verso il referendum?

Giorgia Meloni ha pubblicato un nuovo video contro alcuni magistrati che, a suo avviso, favoriscono l’immigrazione clandestina, causando polemiche. La premier sostiene che ci siano giudici influenzati da ideologie politiche e che le loro decisioni abbiano un impatto diretto sulla sicurezza del paese. La strategia sembra avvicinarsi a un messaggio destinato a rafforzare la sua posizione in vista del referendum. La pubblicazione, avvenuta sempre prima delle 20, si inserisce in una serie di interventi simili, creando un clima di confronto acceso.

Qualcuno già ci intravede i contorni della rubrica, della pubblicazione seriale. Per il secondo giorno di seguito, sempre poco prima delle 20, orario di messa in onda dei principali telegiornali italiani, Giorgia Meloni pubblica un video contro alcune magistrati “politicizzati” che favorirebbero l’immigrazione clandestina. Ieri la premier aveva raccontato la storia di un immigrato algerino trattenuto in un Cpr che, nonostante “23 condanne alle spalle” era stato liberato da alcuni giudici che avevano anche condannato il Viminale a risarcirlo con 700 euro. Oggi Meloni ha invece commentato la decisione del tribunale di Palermo che ha condannato a un risarcimento di 76 mila euro più interessi Viminale, ministero dei Trasporti e Mef nei confronti dell’ong tedesca Sea Watch per aver bloccato la loro imbarcazione dopo la forzatura del blocco navale da parte dell’allora capitano Carola Rackete, oggi eurodeputata tedesca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

