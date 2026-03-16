La presidente del Consiglio, intervistata a Quarta Repubblica, ha parlato della crisi in Iran e ha detto che intervenire nello Stretto di Hormuz rappresenterebbe un passo verso un maggiore coinvolgimento militare. Ha inoltre menzionato la presenza delle basi italiane e il ruolo del nostro paese in eventuali operazioni. La sua dichiarazione si concentra sulla possibile escalation e sulle implicazioni di un intervento.

«Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso. Sullo Stretto di Hormuz, chiaramente è più impegnativo, perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento. Da una parte per noi è fondamentale la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner. Intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, in onda la sera di lunedì 16 marzo su Rete4. Le basi militari italiane nell’area del Golfo, ha detto Meloni, «sono oggi ovviamente il primo problema principale del quale mi occupo, anche perché la riforma della giustizia l’ho già fatta, insomma più di parlarne non posso fare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crisi Iran, Meloni: «Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento»

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