Afghanistan schiaffo di Meloni a Trump | Parole inaccettabili amicizia Italia-Usa necessita rispetto per garantire l' Alleanza Atlantica

L'Italia ribadisce l'importanza del rispetto reciproco nelle relazioni internazionali, in risposta alle dichiarazioni di Trump relative all'Afghanistan. La presidente Meloni ha sottolineato come parole inaccettabili possano compromettere l'amicizia tra Italia e Stati Uniti e l'unità dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana evidenzia l'impegno a mantenere un dialogo costruttivo e rispettoso, fondamentale per la stabilità e la cooperazione internazionale.

Poco prima, da Roma, Meloni aveva "tifato" per Trump augurandosi "gli venga dato il Premio Nobel". L'opposizione ha rilanciato: "Come può candidarlo al Nobel?” "Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi NATO in Afghanistan, specie se provengono da una Nazione a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Afghanistan, schiaffo di Meloni a Trump: "Parole inaccettabili, amicizia Italia-Usa necessita rispetto per garantire l'Alleanza Atlantica" Afghanistan, Meloni: parole Trump inaccettabili, amicizia necessita rispettoIl governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha accusato gli alleati NATO di essere rimasti indietro nelle operazioni in Afghanistan. Meloni: "Inaccettabili parole di Trump sull'Afghanistan, l'amicizia necessita rispetto"Il governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui gli alleati della Nato sarebbero rimasti indietro nelle operazioni in Afghanistan. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Afghanistan, schiaffo Trump. Meloni: Rispetto per i morti; Davos, Matteo Renzi risponde al discorso di Trump contro Ue: Irriconoscente. Meloni difenda onore dei militari italiani caduti in...; Trump deride gli alleati degli Usa in Afghanistan. La premier Meloni: Parole non accettabili; Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Meloni: Parole inaccettabili, amicizia necessita rispetto. Afghanistan, schiaffo Trump. Meloni: Rispetto per i mortiIl tycoon: «A Kabul gli alleati sono rimasti nelle retrovie». La premier: «Parole inaccettabili, soprattutto perché provengono da un alleato» ... msn.com Meloni stupita: 'Inaccettabili le parole di Trump sugli alleati in Afghanistan'Le parole di Donald Trump sui soldati alleati in Afghanistan, che si sarebbero tenuti lontani dalla prima linea, destano stupore e non sono accettabili, perché l'amicizia tra Paesi alleati richi ... ansa.it Per saperne di più, leggi qui: ilsole24ore.com/art/crosetto-trump-afghanistan-niente-lezioni-impegno-italia-AI3eGe2refresh_ce&nof #Meloni #Trump #Afghanistan - facebook.com facebook Il Presidente Trump ha detto ieri che gli Stati Uniti non hanno mai chiesto niente agli altri Paesi della NATO. E ha ironizzato sugli eserciti alleati. Qui ero in mezzo alle nostre truppe ad Herat davanti al sacrario dei 54 caduti italiani in Afghanistan. Ricordate Nas x.com

