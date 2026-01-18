Meloni incontra le imprese italiane in Corea | L’Italia attrae margini per crescere

La premier Meloni ha incontrato le imprese italiane in Corea, sottolineando le opportunità di crescita per il settore. Con circa 120 aziende attive, tra cui Intercos e Tod’s, l’Italia conferma il suo ruolo nel mercato asiatico. Durante il bilaterale con il presidente Lee Jae-myung, è stato raggiunto un accordo sui semiconduttori, aprendo nuove possibilità di collaborazione e sviluppo tra i due paesi.

Uno scambio di vedute sullo scenario commerciale, ma soprattutto sui margini di crescita. Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Seul una rappresentanza delle circa 120 aziende italiane che operano in Corea, con un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro. Incoraggiante il messaggio inviato dalla premier, che domani (domenica notte in Italia) vedrà il presidente coreano Lee Jae-myung: il Paese - quarto partner commerciale in Asia ma primo a livello pro capite per le nostre esportazioni - è tra gli Stati ad alto potenziale inseriti dal Governo nel Piano d'azione per l'export. Tra i comparti più attrattivi ci sono lusso, moda e cosmetica.

