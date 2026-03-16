Medio Oriente Israele entra in Libano | operazione di terra contro Hezbollah e rischio escalation

Israele ha avviato un’operazione di terra in Libano contro Hezbollah, con l’obiettivo di contrastare le forze militari nel territorio. Questa operazione si inserisce nel contesto di un’escalation di tensioni nella regione, alimentata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, iniziato il 28 febbraio scorso. La situazione rimane molto volatile, con il rischio di un’escalation ancora più ampia.

Con l’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran, avvenuto il 28 febbraio scorso, il Medio Oriente si infiamma sempre più e l’escalation del conflitto appare ormai dietro l’angolo. L ’esercito israeliano, nel silenzio dei media che guardano esclusivamente al fronte con Teheran, ha annunciato di aver avviato “ un’operazione terrestre mirata” nel sud del Libano. L’obiettivo dichiarato dall’Idf è quello di colpire “ obiettivi chiave” di Hezbollah, gruppo combattente alleato del regime degli ayatollah. Secondo le Forze di Tel Aviv, a condurre l’operazione è la 91ª Divisione “ Galilea”, che ha effettuato un’incursione in grande stile nel settore orientale del Libano meridionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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