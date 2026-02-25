San Giovanni Bosco l’ombra del clan Contini sull’ospedale | arresti e accuse gravissime

San Giovanni Bosco, un ospedale finito sotto inchiesta per presunte infiltrazioni mafiose, ha visto coinvolti dipendenti e medici accusati di favorire il clan Contini. Le indagini hanno portato a arresti e a sospetti di truffe assicurative e certificazioni mediche false. La procura ha scoperto come alcuni professionisti abbiano favorito il sistema criminale, facilitando accessi e servizi illeciti. Le autorità continuano a indagare sul reale peso delle infiltrazioni nell’istituto.

Tempo di lettura: 3 minuti Nuovo terremoto giudiziario a Napoli. L'ospedale San Giovanni Bosco finisce al centro di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ipotizza un sistema radicato di favori al clan Contini, tra ricoveri irregolari, certificazioni mediche false e truffe assicurative. Quattro le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere: il provvedimento è stato eseguito nei confronti di tre indagati, mentre per un quarto le operazioni risultano ancora in corso. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA ed eseguita dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.