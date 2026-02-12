Vasto traffico di medicinali per trattamenti estetici scoperto dalla GdF

La Guardia di Finanza ha scoperto un traffico di medicinali per trattamenti estetici nascosto a Soccavo. I militari hanno sequestrato un grosso quantitativo di farmaci importati illegalmente da Paesi extra-UE, trovandoli in un garage multipiano senza autorizzazioni. La merce era destinata a essere distribuita senza controlli sanitari e commerciali.

In frigoriferi domestici trovate migliaia di dosi di tossina botulinica e creme anestetiche importate illegalmente da Paesi extra Ue, prive di indicazioni sanitaria e sprovviste di etichette

La polizia ha scoperto un traffico di farmaci in alcuni centri estetici abusivi a Napoli.

