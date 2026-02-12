Napoli farmaci sequestrati | scoperto traffico in centri estetici abusivi a rischio la salute pubblica

La polizia ha scoperto un traffico di farmaci in alcuni centri estetici abusivi a Napoli. Durante un’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato una grande quantità di prodotti non autorizzati, usati senza le necessarie certificazioni. Si tratta di un intervento deciso per contrastare l’attività clandestina e tutelare la salute pubblica. Gli agenti hanno identificato i responsabili e sequestrato tutto il materiale pericoloso. Ora si attende la risposta delle autorità sanitarie e le eventuali indagini.

Maxi sequestro di farmaci a Napoli: nel mirino centri estetici abusivi. Un'operazione senza precedenti ha portato al sequestro di una quantità significativa di farmaci destinati a centri estetici operanti senza le necessarie autorizzazioni a Napoli. L'intervento, condotto dalle autorità competenti, mira a contrastare l'uso improprio di medicinali e a tutelare la salute pubblica, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei trattamenti estetici e sulla proliferazione di attività illegali nel settore. Un mercato sommerso e i rischi per i consumatori. L'operazione napoletana ha messo in luce un problema crescente: la presenza di centri estetici che offrono trattamenti che esulano dalle loro competenze, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

A Napoli i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di farmaci destinati ai centri estetici non autorizzati.

Scoperto a Napoli un deposito abusivo di medicinali illegali importati dall'estero. I farmaci sono stati importati illegalmente tramite corrieri privati, bypassando i canali della distribuzione ufficiale e i previsti controlli delle autorità doganali e sanitarie.

