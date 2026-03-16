Mayu Ishikawa, atleta giapponese, utilizza un palloncino durante il riscaldamento prima delle partite. Il suo esercizio coinvolge il lavoro sul core e mira a preparare il corpo per l’attività fisica. La scelta di usare il palloncino è parte di una routine specifica che si concentra sull’attivazione muscolare e sulla stabilità. Questo metodo viene adottato anche da altri atleti nel settore.

Nel volley di alto livello la preparazione atletica non riguarda più soltanto forza, salto e resistenza. Negli ultimi anni gli staff tecnici hanno iniziato a lavorare in modo sempre più sistematico su aspetti meno visibili ma decisivi per la performance: respirazione, stabilità del core e controllo neuromuscolare. Nelle ultime ore ha attirato l’attenzione un video che mostra Mayu Ishikawa, schiacciatrice della nazionale giapponese e della Igor Gorgonzola Novara, impegnata in un riscaldamento decisamente insolito nel prepartita della prima gara delle Semifinali dei Playoff di Serie A1 Tigotà. La scena, diventata rapidamente virale tra appassionati e addetti ai lavori, offre in realtà uno spunto interessante per comprendere come stia evolvendo la preparazione atletica nella pallavolo moderna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mayu Ishikawa e il lavoro sul core: cosa c’è dietro l’esercizio col palloncino

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