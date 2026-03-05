MVP di Febbraio in Serie A1 | Mayu Ishikawa domina la pallavolo

Mayu Ishikawa è stata eletta MVP del mese di febbraio nella Serie A1 di pallavolo. La giocatrice ha dimostrato prestazioni eccezionali durante le partite di questo periodo, contribuendo in modo decisivo alle vittorie della sua squadra. Il riconoscimento evidenzia l'importanza del suo ruolo nel campionato e il suo costante rendimento nelle gare più recenti.

Mayu Ishikawa si è imposta come MVP del mese di febbraio, superando nella votazione Fatoumatta Sillah della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, Kendall Kipp di Bergamo e Elizaveta Kochurina dell'Omag-MT San Giovanni in M.no. La stagione è iniziata in chiaro-scuro per la giocatrice nipponica, ma nel finale ha ritagliato un ruolo significativo nelle rotazioni di coach Bernardi, rivelandosi decisiva per la corsa al quarto posto in classifica. Nel contesto delle partite di rilievo, Ishikawa è stata protagonista del successo nel big match contro Milano, conquistando l’MVP, e ha fornito un contributo costante anche nelle altre gare, ottenendo un’altra nomina di miglior giocatrice in casa di Macerata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

