Presentazione del libro ' Il ragazzo col palloncino Peppino Impastato Audio Documenti Diari Testimonianze'

Questa mattina è stato presentato il libro 'Il ragazzo col palloncino', dedicato a Peppino Impastato. Il volume raccoglie audio, documenti, diari e testimonianze per ricostruire la storia di una delle figure più simboliche dell’antimafia civile. La presentazione si è svolta in un clima di grande attenzione, con molti presenti interessati a conoscere meglio la vita e il sacrificio di Impastato.

Un libro che mette insieme audio, documenti, diari e testimonianze per tornare alla radice di una delle vicende simbolo dell'antimafia civile. Lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso Mondadori Bookstore Catania (co OVS – Oviesse), Antonio Fanelli presenta il volume: "Il ragazzo col palloncino. Peppino Impastato. Audio. Documenti. Diari. Testimonianze". All'incontro dialoga con l'autore Giovanni Impastato, fratello di Peppino. A moderare è Emiliano Abramo (Comunità di Sant'Egidio). Previsti i saluti di Antonino Schilirò (WordNews.it). L'appuntamento è promosso con il supporto di Dioghénès APS – Associazione Antimafie e Antiusura.

