Niscemi applausi per Mattarella | Le condizioni sono difficili ma il sostegno dello Stato c' è

Sulla scena a Niscemi, la visita di Mattarella ha attirato l’attenzione dei residenti, ancora scossi dalla frana che ha distrutto alcune case e costretto molte persone a lasciare le loro abitazioni. La causa del disastro risiede nelle intense piogge che hanno indebolito le pendici, portando al crollo. La presenza del presidente ha portato un momento di solidarietà, mentre la comunità spera in interventi rapidi per ricostruire. La situazione rimane critica, ma il sostegno statale è stato ribadito.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Niscemi, il paese in provincia di Caltanisetta, colpito nelle scorse settimana dalla frana che ha fatto crollare diverse abitazioni e provocato l'evacuazione della popolazione residente dalla zona a rischio. All'arrivo nella piazza del piccolo comune siciliano, un lungo applauso ha accolto il Capo dello Stato. Mattarella ha salutato e si è soffermato ad ascoltare anche la gente che lo aspettava. Centinaia sono gli sfollati. Con indosso un caschetto di protezione, accompagnato dal sindaco Massimiliano Conti, dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dai vigili del fuoco, Mattarella sta svolgend un sopralluogo nella cosiddetta 'zona rossa' interdetta ai residenti per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Vescovo Beschi in carcere: «Qui le condizioni sono sempre più difficili»Durante la visita di Natale alla casa circondariale di via Gleno a Bergamo, il Vescovo Beschi ha nuovamente evidenziato le crescenti difficoltà delle condizioni di detenzione.

Denunciò in una intervista le difficili condizioni delle carceri, agente sospeso per sei mesi. Ma il Tar sospende il provvedimentoUn agente sospeso per sei mesi dal servizio e dallo stipendio dopo aver rilasciato un’intervista sulle condizioni delle carceri.

