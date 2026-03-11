Il ministro della salute ha commentato la mobilità sanitaria, affermando che quando un cittadino si sposta a mille chilometri dalla sua regione per sottoporsi a un intervento, non si tratta di scelta ma di una sconfitta dello Stato. Ha sottolineato che questa situazione si verifica perché le competenze sanitarie non sono presenti nella regione di residenza. La dichiarazione evidenzia la problematica della distribuzione delle strutture e delle competenze sanitarie nel Paese.

“Quando un cittadino sale su un treno per farsi operare a mille chilometri da casa perché nella sua Regione non ci sono le competenze, non è mobilità sanitaria, è la sconfitta dello Stato “. Con queste parole, pronunciate alla Camera in risposta a un’interrogazione parlamentare, il ministro della Salute Orazio Schillaci è tornato sul tema della mobilità sanitaria nel nostro Paese. Il report sulla mobilità sanitaria. Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, nel 2023 la mobilità sanitaria degli italiani in cerca di cure è costata 5,15 miliardi di euro: è il livello più alto di sempre. Un dato che fa segnare un +2,3% rispetto al 2022, quando la spesa si era attestata a 5,04 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Una sconfitta dello Stato”, Schillaci e la mobilità sanitaria

Articoli correlati

Cremonese-Napoli, gli Ultras: «La negazione di un diritto resta sempre una sconfitta dello stato»Dopo la mobilitazione, i supporters campani sono tornati a seguire il Napoli in trasferta dopo più di due mesi.

Bologna, chiude il ristorante anti-racket: "Una sconfitta dello Stato""Ho venduto il ristorante, per me una grandissima sconfitta ma è una sconfitta anche dello Stato", la dolorosa decisione è stata inevitabile.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una sconfitta dello Stato Schillaci e...

Temi più discussi: Paralimpiadi: una proposta di pace; Avellino-Padova, brutta sconfitta: Russo punisce i biancoscudati; L’Ambrì termina la regular season con una sconfitta; Arriva Shapovalov: come se la cava Sinner contro i mancini.

Una sconfitta dello Stato, Schillaci e la mobilità sanitariaIl ministro della Salute Orazio Schillaci torna sul tema della mobilità sanitaria nel nostro Paese. Quando un cittadino sale su un treno per farsi operare a mille chilometri da casa perché nella sua ... lapresse.it

Il conto dell'ingiustizia: 23,8 milioni nel 2025. Sconfitta per lo StatoIl numero è impressionante: 535 indennizzi dal 1° gennaio al 31 ottobre scorso. E l'anno non è ancora finito, nelle statistiche del Guardasigilli Carlo Nordio manca l'ultimo bimestre. Insomma, il tema ... ilgiornale.it

Il conduttore di Report è stato intercettato dal karaoke di Dejan Cetnikovic. La performance con dedica a Massimo Giletti, dopo la polemica sulla «lobby gay» - facebook.com facebook

#Italiano: “ #Gasperini È stato un esempio per tutti, da parte mia c’è una stima incredibile” x.com