Addio al notaio Tino Santangelo morto l' ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino ed ex presidente di Bagnolifutura aveva 89 anni

È deceduto Tino Santangelo, noto notaio e figura pubblica di Napoli, all’età di 89 anni. Ex vicesindaco con la giunta di Rosa Russo Iervolino e ex presidente di Bagnolifutura, ha lasciato un’ampia traccia nel panorama cittadino. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità napoletana, che ricorda con stima il suo impegno e il suo ruolo pubblico.

È morto il notaio Tino Santangelo, figura molto conosciuta a Napoli soprattutto per essere stato vicesindaco con la giunta di Rosa Russo Iervolino, nella seconda metà degli anni Duemila Il notaio Sabatino Santangelo, detto Tino, è morto a 89 anni. È stato vicesindaco di Napoli con Rosa Russo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio al notaio Tino Santangelo, morto l'ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino ed ex presidente di Bagnolifutura, aveva 89 anni Morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli con Iervolino e presidente di BagnolifuturaÈ deceduto a Napoli Sabatino Santangelo, ex vicesindaco durante l’amministrazione Iervolino e presidente di Bagnolifutura. Napoli, morto l’ex vicesindaco Sabatino Santangelo: ex braccio destro di Rosa Russo IervolinoÈ deceduto all’età di 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli e figura di rilievo nella politica locale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Addio a Tino Santangelo. Aveva 89 anniEx vicesindaco nella giunta Iervolino, è stato personaggio di spicco nella politica locale. Manfredi: Un galantuomo che ha dato tanto alle Istituzioni ... rainews.it Addio a Sabatino Santangelo. È morto a 89 anni l’ex vicesindaco di Napoli, figura storica della politica cittadina e per anni punto di riferimento della giunta guidata da Rosa Russo Iervolino. Santangelo ricoprì l’incarico di vicesindaco dal 19 giugno 2006 al 15 - facebook.com facebook

