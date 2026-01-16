Morto Tony Dallara icona degli anni ‘60 Aveva 89 anni

È scomparso a 89 anni Tony Dallara, noto cantante e figura televisiva degli anni ’60. Nato come Antonio Lardera, la sua carriera ha segnato un’epoca della musica italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama culturale del nostro paese.

Roma, 16 gennaio 2026 – E’ morto a 89 anni Tony Dallara; all’anagrafe Antonio Lardera è stato cantante e un personaggio televisivo.  In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.netImmagine generica

