Guerra in Iran bollette più care di 350 euro | salgono petrolio e gas ma le altre materie prime restano stabili

A quindici giorni dall’inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime evidenziano una reazione moderata. Il prezzo del petrolio e del gas aumenta, portando le bollette di molte famiglie a superare i 350 euro, mentre altri settori restano stabili. La situazione si osserva con attenzione, senza segnali di grandi variazioni sui mercati più ampi.

Secondo la Cgia l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe pesare fino a 9,3 miliardi sulle famiglie italiane, mentre si torna a parlare di tagli a Iva, accise e oneri di sistema A quindici giorni dall’inizio del conflitto in Iran, i mercati internazionali delle materie prime mostrano una reazione complessivamente contenuta. A differenza di quanto spesso accade nelle fasi di forte tensione geopolitica, non si è verificata una fiammata generalizzata dei prezzi. Diverse commodities hanno persino registrato lievi ribassi: il nickel è sceso dell’1,9 per cento, il rame del 2,6, il piombo del 2,7, lo zinco del 3 e lo stagno del 7,9. Un segnale che indica come le catene di approvvigionamento globali stiano reagendo con una certa resilienza all’incertezza del contesto internazionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Leggi anche: Stangata sulle bollette per la guerra in Iran: 166 euro in più per luce e gas

Bollette 2025 a Como, stangata da oltre 2.600 euro l’anno: tra le province più care per luce e gasQuanto è costato davvero vivere e pagare le bollette in provincia di Como nel 2025? La risposta è semplice e pesante: oltre 2.

Tutto quello che riguarda Guerra in Iran bollette più care di 350...

Temi più discussi: Guerra in Iran, stangata su bollette e carburante: fino a 540 euro in più a famiglia; Guerra in Iran, stangata sulle bollette: 166 euro in più per luce e gas. I dati; Guerra in Iran, come impatta concretamente sull'Italia: i motivi degli aumenti di benzina, gas e luce; Guerra in Iran, aumenti record in bolletta: +278€ per il gas e +91€ per la luce.

Guerra in Iran, stangata energia: bollette fino a +350 euro l’anno per le famiglie italianeIl conflitto spinge petrolio e gas mentre le altre materie prime restano stabili. Secondo le stime di Cgia e Nomisma Energia gli impatti maggiori nelle grandi città ... rainews.it

Bollette e spesa, aumenti da 818 euro con la guerra in Iran: interviene il GovernoLa guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sui costi delle famiglie fino a 818 euro tra bollette, spesa e carburanti ... quifinanza.it

#14marzo la guerra d’aggressione #Usa #Israele si espande marines in viaggio verso lo stretto di Hormuz metre Israele dopo mesi di preparativi sta per occupare il sud del #Libano Invaso e invasore beh non si portano più x.com

Radio1 Rai. . Quindicesimo giorno di guerra. Hamas esorta l'alleato Iran a cessare gli attacchi contro i Paesi vicini del Golfo, pur riconoscendo il diritto di Teheran a rispondere agli attacchi congiunti Israele-Usa. L'IDF intanto fa sapere che, nelle ultime due s - facebook.com facebook