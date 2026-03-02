Iran rincari dal petrolio al gas | quanto aumenteranno i prezzi

In Iran, i prezzi di petrolio e gas sono in forte aumento, con il mercato globale che registra rialzi significativi. La guerra iniziata con bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele ha contribuito a questa situazione, facendo prevedere ulteriori aumenti sui prezzi di energia e carburanti. La situazione si sta riflettendo sui costi di diversi prodotti e servizi legati alle risorse energetiche.

La guerra in Iran porta rincari anche per le famiglie italiane con l'aumento dei prezzi di petrolio e gas. Ma non solo. Petrolio e gas salgono alle stelle, ma la guerra in Iran iniziata con i bombardamenti di Usa e Israele rischia di portare un aumento dei prezzi su diversi fronti. E a parlarne è pure il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione in commissione Esteri di Camera e Senato. Quanto costerà ai cittadini italiani questo conflitto? Il ministro fornisce qualche stima nell'immediato, riguardante il sistema nel suo complesso, soprattutto in merito agli aumenti probabili per i trasporti e le assicurazioni. Crosetto ricorda che dallo stretto di Hormuz transita circa il 20% del petrolio mondiale, ovvero circa 17-20 milioni di barili al giorno. Benzina e diesel, boom dei prezzi dopo l'attacco all'Iran: quanto aumenteranno Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l'attacco all'Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l'incubo bollette. Il conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani. L'Iran ha attaccato due grandi impianti di lavorazione del petrolio e del gas liquefatto: il complesso di Ras Laffan in Qatar e la raffineria di Ras Tanura in Arabia Saudita.