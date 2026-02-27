A Roma aprirà un condominio sociale all’interno di un bene confiscato alla criminalità

A Roma sud sta per essere inaugurato un condominio sociale all’interno di un bene confiscato alla criminalità. Due unità immobiliari, collegate tra loro, sono state individuate per ospitare iniziative rivolte a persone vulnerabili. I servizi saranno gestiti da diversi enti del terzo settore, con l’obiettivo di offrire supporto e assistenza a chi ne ha bisogno.

