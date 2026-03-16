Martella | Serve una regia unitaria Creerò una struttura per mettere insieme università e altri enti culturali

Martella ha annunciato l’intenzione di creare una struttura unitaria per coordinare università e altri enti culturali a Venezia. La proposta arriva in seguito alle recenti evidenze, come quelle legate alla Biennale e alla Fenice, che dimostrano la portata delle istituzioni culturali della città. L’obiettivo è di mettere insieme le diverse realtà per favorire un coordinamento più efficace.

VENEZIA - È vero, come ha ricordato Il Gazzettino nell’edizione di ieri, che i casi di Biennale e Fenice dimostrano quanto le istituzioni culturali veneziane abbiano risonanza internazionale. E quanto la città, per storia e prestigio, abbia tutte le possibilità per diventare una “capitale della diplomazia culturale”. Un “sistema” potenziale esiste già, ma è disperso. Le università e le altre istituzioni culturali lavorano per conto proprio, così come la Biennale e la Fenice. Ognuno costruisce relazioni internazionali straordinarie, ma lo fa in ordine sparso. Il risultato è che Venezia non si presenta al mondo come un soggetto unitario, un’identità riconoscibile, ma come una somma di eccellenze che si parlano poco e, così, pesa di meno sulla scena nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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