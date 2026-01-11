Serve una cabina di regìa per gestire i lupi

In risposta all’emergenza lupi e agli avvistamenti lungo la costa, si rende necessario un sistema di gestione efficace. Massimo Ciabocchi, ex presidente della Comunità Montana del Catria e Nerone, ha sottolineato l'importanza di istituire una cabina di regia per coordinare interventi e monitoraggi. Questa misura mira a garantire una gestione più efficiente della presenza dei lupi nel territorio, riducendo i rischi e favorendo una convivenza sostenibile.

Su quella che è stata chiamata " Emergenza Lupi " dopo casi di attacco e avvistamento nella costa c'è un intervento di Massimo Ciabocchi ex presidente della Comunità Montana del Catria e Nerone. "L'appello sul tema – scrive Ciabocchi – era stato giustamente lanciato da tempo dalle istituzioni delle aree montane e in particolare dal sindaco di Frontone Daniele Tagnani, sempre attivo e puntuale sulle problematiche che stanno depotenziando le aree interne montane. Il tema dei Lupi è attenzionato ormai da oltre un decennio senza però azioni concrete da parte delle istituzioni; ricordo una bozza di legge sul tema redatta nel 2014 su iniziativa dell'allora presidente del Consiglio regionale delle Marche Vittoriano Solazzi che però finita la legislatura cadde nel dimenticatoio o comunque è rimasta sulle scrivanie degli uffici regionali senza interesse fino ai nostri giorni.

