Nuovo ospedale di Terni | Programmato e progettato in una visione unitaria insieme a quello di Narni-Amelia

Il nuovo ospedale di Terni è stato programmato e progettato in collaborazione con il vicino complesso di Narni-Amelia, adottando una visione unitaria. Durante la conferenza stampa di ieri, i rappresentanti del comitato per la difesa e il rilancio dell’ospedale Santa Maria hanno espresso posizioni che, secondo molte interpretazioni, risultano discordanti con il percorso di sviluppo e integrazione previsto. È importante valutare con attenzione le implicazioni di tali dichiarazioni nel contesto del progetto sanitario locale.

"Il tono e gli argomenti usati nel corso della conferenza stampa di ieri dai rappresentanti del comitato per la difesa e il rilancio dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ci lasciano profondamente sconcertati e sono assolutamente da respingere. Vogliamo ricordare, prima di tutto, che la.

San Gemini propone 16 ettari pronti per il nuovo ospedale di Terni: area strategica e subito disponibile - Li potrebbe mettere “a disposizione” il Comune di San Gemini, in località Molinelle - corrieredellumbria.it

Nuovo ospedale di Terni, presentato lo studio sulle aree possibili: cinque le ipotesi sul tavolo - Ad aprire l’incontro è stata la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha evidenziato l’importanza di garantire trasparenza e rispettare i tempi stabiliti. corrieredellumbria.it

https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/bandita-la-gara-per-il-nuovo-ospedale-di-vasto.html - facebook.com facebook

Nuovo #ospedale di #Vasto: c'è il bando di gara! Svolta da 150 milioni di euro Appalto integrato per stringere i tempi: lavori e progetto insieme Offerte entro il 4 marzo 2026 "Impegno mantenuto" commenta il DG Mauro Palmieri Info qui x.com

